Concurso público em Nova Russas deverá acontecer até dezembro de 2023

O município de Nova Russas deverá ter a realização de concurso público até dezembro de 2023, foi o que informou durante entrevista nesta quinta-feira, 1º, a prefeita Giordanna Mano. O último concurso foi realizado no ano de 2007, na gestão de Acácio Sousa.





A gestora informou que por conta do período eleitoral, a realização do concurso deverá ter resultado até março de 2024, devendo então o concurso ser realizado no mês de dezembro. O número de vagas e cargos ainda deverão ser anunciados.





"Com certeza de uma forma muito coerente a gente vai estar lançando o concurso público e com as vagas que não vão trazer nenhuma desestabilidade financeira para nosso município", ressaltou a prefeita.