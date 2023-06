Campanha de vacinação contra a febre aftosa é prorrogada até dia 17 de junho

A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) informa aos criadores e produtores cearenses que a primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2023 foi prorrogada e vai até o próximo dia 17 deste mês. Até esta data eles poderão adquirir as vacinas nas revendas autorizadas em todo o Estado. Também está prorrogado o prazo para declarar junto à Adagri a vacinação do rebanho, que seguirá até o dia 4 de julho.





A prorrogação do prazo de encerramento da primeira etapa foi motivada pelos entraves decorrentes da dificuldade inicial para reposição dos estoques de vacina, principalmente dos pequenos revendedores que ficam mais distantes das distribuidoras. A mudança no prazo atende também a demanda do setor produtivo, por meio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec/Senar) e Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece).





Apesar do atraso no começo da campanha, o coordenador do Programa Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa, Joaquim Sampaio, destaca que a reposição dos estoques já foram normalizadas. “Houve um prejuízo e o atraso na vacinação da febre aftosa, principalmente no que diz respeito aos pequenos comércios, mas que são muitos e fundamentais para o bom andamento da vacinação”, explica.





Vale ressaltar que na etapa atual devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. Isso significa cerca de 2,7 milhões animais em todo o Estado. “É muito importante que o criador faça essa vacinação, para que a gente mantenha o nosso status de Livre de Febre Aftosa, ainda com vacinação. E nos próximos anos avance para o status de livre da doença sem vacinação”, reforça o presidente da Adagri, Elmo Aguiar.





De acordo o diretor da Sanidade Animal da Adagri, Amorim Sobreira, a declaração da vacinação pode ser preenchida de forma virtual, no site da Adagri ( www.adagri.ce.gov.br ) ou presencialmente em um dos 40 Núcleos Local da Adagri (NL) ou nos escritórios parceiros da campanha.





