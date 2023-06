Lagoa da Fazenda: Cartão Postal de Sobral em total abandono

Em 2022 a lagoa recebeu investimento de R$ 8 milhões, ocasião em que a população esperava a despoluição do equipamento, mas não foi o que aconteceu.

A Lagoa da Fazenda, localizada próximo ao Ginásio Poliesportivo de Sobral, de acordo com os moradores do entorno do equipamento, já não é mais a mesma da década de 90, quando pescadores ainda a utilizavam. A espaço virou uma espécie de reservatório de decantação de resíduos sólidos de água de esgotos, além da vegetação que invadiu todo o espelho d´água.





Dia 14 de abril de 2022, a Prefeitura inaugurou o Parque Lagoa da Fazenda com investimento de cerca de R$ 8 milhões, nos 175 mil metros quadrados de área, ocasião em que poderia ter sido resolvido o problema de poluição da lagoa. Cruzando o Parque da Cidade, o Riacho Pajeú, que mais parece esgoto a céu aberto, despeja suas águas na lagoa.





A dona de casa, Maria Oneide, moradora do Grande Sinhá Saboia, disse que com o investimento que a lagoa recebeu, pensava que a questão da poluição seria resolvida, mas não foi o que aconteceu. “O mau cheiro de esgoto em algumas partes da lagoa é muito forte. Há pouco mais de um ano que o parque foi inaugurado e já parece abandonado”, disse a dona de casa.





Na manhã desta quarta-feira (14), a reportagem do Sistema Paraíso procurou com um servidor da Prefeitura que estava no parque da lagoa, mas ele não quis falar com a reportagem. Sobre o problema da poluição o servidor sugeriu que procurasse a assessoria de imprensa da Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral (AMMA).





O Portal tentou contato com a assessoria do órgão mais não teve resposta.





Por Edwalcyr Santos