LAMENTÁVEL! Prefeitura de Sobral retira camelôs da Praça de Cuba e deixa a maioria sem local para trabalhar

De acordo com os camelôs, a Prefeitura prometeu espaço para todos, mas apenas 20 foram disponibilizados, deixando a maioria sem ter para onde ir.

A Praça de Cuba, antiga Praça do Leão, onde abrigou há anos camelôs de Sobral e região, hoje passa por uma nova realidade. O equipamento passou por uma reforma e foi reinaugurada dia 12 de dezembro de 2004, quando todos os camelôs foram realocados para a parte superior do Mercado Central. Aos poucos a praça foi invadida por novos ambulantes que se fixaram no local.





Na manhã desta segunda-feira (12), a praça amanheceu vazia de ambulantes e com equipes da Guarda Municipal e fiscais da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Sobral (STDE). A Prefeitura prometeu espaço para todos na rua Desembargador Moreira da Rocha, de frente à praça Luzia Homem, mas apenas 20 estandes foram providenciados, quando ao menos 200 seriam suficientes para a tender a demanda, de acordo com os vendedores.





A vendedora Cláudia Silva, disse que há dias os fiscais vinham prometendo realoca-los para outro espaço com condições melhores, mas a maioria ficou sem estande.





A vendedora dona Terezinha, que há 20 anos trabalha como ambulante e sete anos fixada na Praça de Cuba, disse que os ficais chamaram todos para dizer que na primeira etapa seriam disponibilizados apenas 20 blocos. “A gente que não ganhou e vamos ficar parados. Já sou de idade e ninguém quer me dá emprego e o que podemos fazer é vender mercadoria de bazar”, disse dona Terezinha. Chorando, a vendedora disse ainda que não sabe o que vai fazer para pagar a mercadoria que comprou.





A equipe de reportagem do Sistema Paraíso foi até à Praça de Cuba e tentou falar com os Guardas Municipais e fiscais, mas nenhum quis comentar sobre a operação.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de imprensa da STDE, mas não teve resposta.





Por Edwalcyr Santos