Policial militar do Ceará pilotava avião que caiu

O soldado da Polícia Militar do Ceará Marcelo Nogueira Ramos era o piloto do avião de pequeno porte que caiu numa região de mata próximo ao Parque Encontro dos Rios, na Zona Norte de Teresina, no último domingo (11).





Além do PM, estava na aeronave o copiloto Jhony Francisco Alves dos Santos, de 38 anos. Os dois foram resgatados sem ferimentos graves. Na aeronave foram encontrados perfumes e artigos de maquiagem importados.





O avião de pequeno porte, de propriedade da TJ Agro, uma das maiores produtoras de grãos do país, havia saído de Redenção, no Pará, com destino a Teresina (PI). Antes de cair, Marcelo usou o termo de emergência "Mayday", na última comunicação torre de controle.





Em nota, o Aeroporto Senador Petrônio Portela, em Teresina, informou que a aeronave entrou em contato com a torre de controle declarando situação de socorro, mas não conseguiu pousar no aeroporto. Logo em seguida, o centro de operações aeroportuárias acionou um plano de emergência.









Resgate





Avião de pequeno porte cai na Zona Norte de Teresina





Segundo o sargento Thiago, do Corpo de Bombeiros, o piloto e copiloto da aeronave saíram do avião sozinhos após a queda, e esperaram o resgate sobre as asas.





"Conduzimos eles ao SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], para exames clínicos. Eles estão conscientes e orientados, a aeronave está estabilizada", comentou.





Osvaldo Freitas, que estava próximo ao local no momento da queda, contou que ouviu um barulho forte e, ao avistar o avião, percebeu que ele estava com motores parados. O avião então planou até cair em uma lagoa.





"Foi quando a gente detectou que ele estava caindo, por conta dessa explosão. Aí os motores desligaram e logo em seguida ele realmente parou, e começou a só planear", disse Osvaldo.





A Polícia Civil iniciou os trabalhos de perícia e investigação. A aeronave deve permanecer no local até ser analisada Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira.









Falha em motor





A TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, teve acesso ao áudio do piloto relatando que o motor da aeronave falhou e, por este motivo, ele precisou realizar um pouso forçado.





“O motor falhou. Eu mudei de tanque, rápido, continuou falhando, voltei para o outro motor, aí pronto, parou. Tentei reanimar ainda, não deu. Quando eu olhei pra baixo, era só casa. Quando eu olhei a minha direita, eu vi a lagoa. Eu disse ‘é bem ali assim’. Eu dei uma puxadinha rápida, puxei o manche rápido, ganhei um pouco mais de atitude. Aí atroei a lagoa, limpei o avião e a velocidade já vinha caindo, preparei o avião para o impacto”, afirmou o piloto no áudio.









Nota do Aeroporto de Teresina:





O Aeroporto de Teresina (THE) informa que o avião que vinha de Redenção, no Pará, com destino a Teresina, Piauí, entrou em contato com a torre de controle declarando situação de socorro, mas não conseguiu pousar no aeroporto. O centro de operações aeroportuárias da CCR Aeroportos logo acionou o seu plano de emergência, direcionou membros da equipe para o local do ocorrido e acionou o Corpo de Bombeiro estadual e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), relatando o ocorrido.





