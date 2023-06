Oportunidade única: Exército abre inscrições para concurso com salário acima de R$ 8 mil

O Exército Brasileiro deu início ao processo de inscrições para o aguardado concurso que oferece oportunidades para os cursos de formação de oficiais e de capelães. Ao todo, são disponibilizadas 197 vagas com salários que variam entre R$ 7.490 e R$ 8.245. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de agosto e devem ser feitas exclusivamente através do site oficial do Exército. Para se candidatar, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 150.





A prova do concurso será realizada em 16 estados do país, incluindo o Mato Grosso do Sul. As demais localidades contempladas são Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e São Paulo.





De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, a área de saúde é a que oferece o maior número de vagas, com 162 oportunidades. Essas vagas são destinadas aos cursos de Medicina (152 vagas), Farmácia (5 vagas) e Odontologia (5 vagas), que têm como objetivo admitir integrantes para o Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau).





Além das vagas na área de saúde, o concurso também disponibiliza oportunidades em outras áreas. São elas: Teologia (4 vagas), Administração (1 vaga), Ciências Contábeis (3 vagas), Direito (8 vagas), Enfermagem (6 vagas), Estatística (1 vaga), Informática (3 vagas) e Psicologia (1 vaga). Também estão sendo ofertadas vagas para magistério nas disciplinas de Biologia (1 vaga), Espanhol (1 vaga), Física (1 vaga), Inglês (1 vaga), Matemática (2 vagas), Português (2 vagas) e Química (1 vaga).





A oportunidade de ingressar no Exército Brasileiro por meio deste concurso atrai milhares de candidatos em todo o país, que buscam uma carreira sólida e repleta de desafios. Além dos atrativos salariais, os aprovados contarão com benefícios como assistência médica, alimentação, alojamento e a possibilidade de ascensão profissional dentro da instituição.