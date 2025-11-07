EM SOBRAL: CRIMINOSOS VESTIDOS DE POLICIAIS INVADEM RESIDÊNCIA E EXECUTAM JOVEM COM MAIS DE 10 TIROS

Na madrugada desta sexta-feira (7), criminosos armados com pistolas e utilizando roupas semelhantes às de policiais invadiram uma residência na localidade de Salgado dos Machados, zona rural de Sobral. Durante a ação, os indivíduos efetuaram diversos disparos contra um jovem de 21 anos, identificado como Francisco Cauê da Silva Carvalho.



Segundo informações preliminares, o grupo efetuou uma rajada de tiros na região da cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.



A Polícia Civil de Sobral iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Equipes da Perícia Forense também foram acionadas para os procedimentos técnicos e levantamento de vestígios.



O número de homicídios segue em alta na cidade. Com esse caso, Sobral já atinge 98 mortes violentas intencionais registradas somente neste ano. Autoridades reforçam que a apuração segue em andamento para elucidar mais esse assassinato e chegar aos responsáveis.