Tragédia na CE-176: colisão entre dois carros deixa dois mortos e cinco feridos em Catunda

Um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (06) deixou duas pessoas mortas e cinco feridas na rodovia CE-176, nas proximidades da localidade de Serrote Branco, a cerca de quatro quilômetros do distrito de Paraíso, em Catunda.





De acordo com informações preliminares, a colisão frontal envolveu dois carros de passeio e teria sido provocada por uma tentativa de ultrapassagem malsucedida. O veículo que seguia de Santa Quitéria, ao tentar ultrapassar, acabou batendo de frente com outro automóvel que vinha de Nova Russas. O impacto foi violento e causou grande destruição em ambos os veículos.





No Fiat Siena, viajavam cinco ocupantes. Morreram no local Francisco Elison de Araújo Melo e José Nonato, ambos moradores de Buriti dos Montes (PI). As outras três vítimas — Raimundo Nonato Rodrigues de Pinho, Sabino Pereira da Silva e Antonio Irisfrank Barros Lima — foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Catunda. O grupo retornava de Fortaleza com destino a Crateús.





No outro carro, um Fiat Grand Siena, estavam Luis Carlos Lima de Sousa e seu filho Luis Felipe, de cinco anos. O pai ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Sobral. A criança, que estava devidamente presa à cadeirinha, sofreu fraturas nos braços. Após receber atendimento inicial no Hospital de Catunda, foi transferida para o Hospital de Santa Quitéria.





Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Canindé.





A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local, realizaram os procedimentos cabíveis e controlaram o trânsito na rodovia. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.





Com informações do portal A Voz de Sta Quitéria