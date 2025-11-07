ALERTA! Mulher morre após usar caneta para emagrecer por conta própria

Jéssica Manuela, de 31 anos, morreu após utilizar de forma indevida um medicamento injetável indicado para tratamento de diabetes tipo 2, mas que tem sido usado para emagrecer. Ela foi enterrada na segunda-feira (3), em Cabedelo, na Paraíba. Informação da Ponta Negra News.





A mulher teria comprado o remédio por conta própria, sem acompanhamento médico, e fazia uso havia poucos dias, segundo apurado pela TV Tambaú, afiliada do SBT. A família não confirma o uso da medicação sem receita.





No entanto, durante o atendimento do SAMU, foi constatado que ela sofreu hipoglicemia severa, um quadro de queda acentuada nos níveis de glicose no sangue.





O perito que acompanhou o caso explicou que o medicamento pode causar perda de consciência e sufocamento quando usado de forma incorreta:





“Ela fez uso da medicação e apresentou uma hipoglicemia. A equipe do SAMU verificou que a glicemia estava muito baixa. Nesse quadro, o paciente perde a consciência, desmaia e, se tiver alimento no estômago, o conteúdo pode ir para as vias respiratórias, causando sufocação. Ela teve uma broncoaspiração, que foi um efeito colateral do uso inadvertido da caneta”, relatou.





As chamadas canetas para emagrecer são remédios de uso controlado, criados para tratar diabetes tipo 2 e, em alguns casos, obesidade. Especialistas reforçam que o uso só deve ocorrer com prescrição e acompanhamento médico, já que os riscos incluem náuseas, vômitos, diarreia, tontura, desmaios e complicações metabólicas graves.





Fonte: ponta Negra News