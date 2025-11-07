Câmera instalada em banheiro de escola transmitia imagens para sala do diretor no RJ

Investigação - Estudantes de uma escola particular de Bangu, na Zona Oeste do Rio, denunciaram a existência de uma câmera escondida que mostrava o banheiro. De acordo com investigações da Polícia Civil, o equipamento filmava crianças e adolescentes e transmitia as imagens para a sala da direção.





Os responsáveis pelos alunos do Centro Educacional Orion procuraram a 34ªDP, que abriu uma investigação. A unidade de ensino é voltada para educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico.





“Quem encontrou a câmera foram os próprios alunos. Após a observação, eles comunicaram a direção do colégio, que não fez nada em um primeiro momento. Estamos investigando se essas imagens eram transmitidas pela internet ou se tinha outra finalidade”, disse o delegado Alexandre Cardoso.





Os responsáveis pelo centro educacional foram intimados a prestar depoimento. A TV Globo não conseguiu contato com os responsáveis pela escola até o momento desta postagem.