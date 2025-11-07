NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 129 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (7) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06
Ajudante de motorista 01
Assistente administrativo 02
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 01
Atendente de mesa 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de linha de produção 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Bibliotecário 01
Camareira de hotel 01
Consultor de vendas 07
Cozinheiro de restaurante 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Mecânico de automóvel 02
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Motorista de caminhão 03
Operador de caixa 07
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Salgadeiro 03
Técnico de enfermagem 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 02
Vendedor de serviços 01
Vendedor porta a porta 01
Vendedor pracista 11
Total 72
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar de limpeza 01
Estoquista 02
Operador de vendas (lojas) 03
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 57
