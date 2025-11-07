CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 7 de novembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 129 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (7) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06

Ajudante de motorista 01

Assistente administrativo 02

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 01

Atendente de mesa 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de linha de produção 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Bibliotecário 01

Camareira de hotel 01

Consultor de vendas 07

Cozinheiro de restaurante 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Mecânico de automóvel 02

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mecânico de refrigeração 01

Motorista de caminhão 03

Operador de caixa 07

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Salgadeiro 03

Técnico de enfermagem 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 02

Vendedor de serviços 01

Vendedor porta a porta 01

Vendedor pracista 11

Total 72



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar de limpeza 01

Estoquista 02

Operador de vendas (lojas) 03

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 57

