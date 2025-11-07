CV ameaça interromper o fornecimento de energia da COP20

Um indivíduo ligado à facção CV (Comando Vermelho) ameaçou a empresa responsável pelo fornecimento de energia da COP 30 (30ª Conferência das Partes da ONU sobre o Clima), em Belém, exigindo a suspensão das obras e atividades no local.





Em resposta, o Ministério da Justiça elaborou um relatório de inteligência na segunda-feira seguinte (dia 3). Este documento foi imediatamente enviado às forças de segurança do Pará, à PF (Polícia Federal), à Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e ao GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República).





Fonte: r7