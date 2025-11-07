CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 7 de novembro de 2025

CV ameaça interromper o fornecimento de energia da COP20

sexta-feira, novembro 07, 2025  Nenhum comentário

Um indivíduo ligado à facção CV (Comando Vermelho) ameaçou a empresa responsável pelo fornecimento de energia da COP 30 (30ª Conferência das Partes da ONU sobre o Clima), em Belém, exigindo a suspensão das obras e atividades no local.

Em resposta, o Ministério da Justiça elaborou um relatório de inteligência na segunda-feira seguinte (dia 3). Este documento foi imediatamente enviado às forças de segurança do Pará, à PF (Polícia Federal), à Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e ao GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República).

Fonte: r7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 