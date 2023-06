Motorista de ônibus tenta ultrapassar e causa capotamento de carro na CE-176, em Catunda

Um ônibus da viação Princesa provocou o capotamento de um carro, ao tentar fazer uma ultrapassagem irregular, na tarde deste domingo (25/06), por volta das 16h30, no km 250 da 176, município de Catunda.





A vítima Elenice do Nascimento Pessoa trafegava em seu veículo Fiat Uno, de cor azul, acompanhada dos dois filhos, quando o ônibus de prefixo 024703, ao fazer a ultrapassagem, constatou que vinha um outro carro em sentido contrário. Estando já na lateral, para não colidir frontalmente, o condutor jogou o Fiat Uno para fora da pista, ocasionando o capotamento.





Após o fato, o ônibus não parou para prestar socorro e seguiu viagem.





Todos os ocupantes do carro estavam com cintos de segurança. As Polícias Militar e Rodoviária Estadual compareceram ao local da ocorrência. Até o fechamento desta matéria, a empresa Viação Princesa não se pronunciou sobre o fato e o espaço segue a disposição para emitir seus posicionamentos.





