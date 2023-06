Ônibus de cantora Brisa Star e banda cai em ribanceira em rodovia em Ipaumirim/CE

O ônibus em que estavam a cantora de piseiro Brisa Star, de 15 anos, sua banda e seus pais caiu em uma ribanceira na cidade de Ipaumirim, no interior do Ceará, na noite deste domingo (25).





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na BR-116, quando o veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira. Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas.





Em nota, a assessoria da cantora disse que ela retornava de uma agenda de shows quando o acidente aconteceu. A cantora está entre os feridos, mas segundo a equipe, ela está em observação e o estado de saúde é estável.





"No momento ela se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável. Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Todos eles estão sendo acompanhados por equipe médica. Agradecemos todas as mensagens recebidas de carinho e solidariedade, pedimos orações pela recuperação de todos", diz o comunicado.





Treze pessoas feridas foram levadas ao Hospital Municipal de Ipaumirim, onde ocorreu o acidente. Outras duas, com ferimentos mais graves, recebem atendimento na cidade de Icó.









Carreira





Brisa Rocha Ladislau da Conceição, a Brisa Star ou "fadinha do piseiro", como também é conhecida, nasceu em Ibiaí, pequena cidade na região norte de Minas Gerais, mas atualmente reside em Fortaleza. A artista fez primeira gravação oficial aos 11 anos, com a música “Dançando”.





O primeiro sucesso veio em agosto de 2020, com a canção "Se joga no passinho", gravada com o cantor mineiro Thiago Jhonathan. A música tem mais de 170 milhões visualizações no YouTube e teve o sucesso impulsionado com as dancinhas do TikTok.





A artista coleciona parceria com os cantores Zé Vaqueiro, Zé Felipe, João Gomes, entre outros artistas.





(G1)