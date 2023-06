POLÍCIAL MILITAR APOSENTADO E MAIS 3 SUSPEITOS SÃO PRESOS EM OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), uma operação policial visando o cumprimento de mandados judiciais em desfavor de integrantes de um grupo criminoso atuante na cidade de Sobral, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Ao todo, a operação visava cumprir 12 mandados judiciais – sendo quatro mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão domiciliar.





O trabalho investigativo foi coordenado pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), da Delegacia Regional de Sobral, e contou com o apoio de equipes de delegacias municipais e regionais da Região Norte do Estado, além do apoio operacional de composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE).





Suspeitos capturados





Com o andamento das ofensivas, os policiais localizaram Wesley Jorge do Nascimento, de 25 anos, e Ana Caroline Oliveira da Silva, de 30 anos, ambos estavam com mandados de prisão preventiva em aberto por integrar organização criminosa. Além deles, Luiz Carlos da Silva, de 33 anos, que já tem passagens por associação criminosa, posse e porte de arma de fogo, e tráfico ilícito de drogas, e Antônio Cesário Gaspar Neto, de 73 anos (policial militar aposentado), com antecedentes criminais por posse de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas e organização criminosa, foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa, tráfico ilícito de drogas e posse de arma de fogo.





Durante as buscas, as equipes apreenderam um revólver calibre 380, uma pistola calibre 9mm, uma espingarda tipo rifle calibre 44, dois carregadores e 154 munições – sendo 110 munições de calibre 9mm, 21 munições de calibre 38, 17 munições de calibre 44 e seis munições de calibre 380; além de cerca de 500 gramas de maconha, dividida em diversas embalagens prontas comercialização, cerca de 297 gramas de cocaína, embalada em 12 pacotes, três balanças de precisão, plástico filme, dinheiro e quatro aparelhos celulares.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.