VÍDEO: Professora oferece ponto extra para o aluno que entregar a prova dançando

Um vídeo viralizou no TikTok estem fim de semana: uma professora ofereceu ponto extra para o aluno que entregar a prova dançando. Ela também filmou e publicou os vídeos nas redes sociais, o que atraiu diversos comentários.





“Sabendo nada da prova, ia caprichar demais na dança”, um dos internautas admitiu.





A professora também foi criticada: “a educação indo de mal a pior”, “Sou professor há 12 anos e esse tipo de prática só me envergonha! Conquisto meus alunos e alunas com humor também, mas com conhecimento e respeitando o processo de aprendizagem acima de tudo!” e “Lamentável Por isso nossa educação virou uma vergonha nacional” foram algumas delas.





Outros internautas saíram em defesa da atitude da professora: “pra quem tá falando m*rda essa foi apenas uma forma que ela encontrou pra trazer interesse dos alunos, ela não tá ensinando dancinha, ela tá deixando os alunos mais confortáveis pra aprender. vão estudar sobre métodos ou sejam no mínimo formados antes de falar asneira.”.





Veja o vídeo a seguir:

Professora oferece ponto extra para o aluno que entregar a prova dançando pic.twitter.com/IbmafdpLc4 — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) June 25, 2023