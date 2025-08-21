CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Troca de tiros no Residencial Nova Caiçara resulta em morte e prisões

quinta-feira, agosto 21, 2025

Na noite de quarta-feira (20), o Residencial Nova Caiçara foi palco de violência durante uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais. A polícia interveio e houve intenso confronto.

Uma vítima, Keslley Aphillen Nepomuceno de Mesquita, de 30 anos, foi socorrida ao Hospital Regional Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, Keslley era trabalhador e não possuía envolvimento com o crime.

Equipes do RAIO e do BEP/COTAR apreenderam duas motocicletas roubadas e um revólver calibre .38. Pelo menos dois suspeitos foram presos, enquanto outros ficaram feridos.

A Polícia Civil segue investigando a morte de Keslley e a disputa entre os grupos criminosos na região.

Sobral registra 68 homicídios dolosos no corrente ano!

