Troca de tiros no Residencial Nova Caiçara resulta em morte e prisões

Na noite de quarta-feira (20), o Residencial Nova Caiçara foi palco de violência durante uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais. A polícia interveio e houve intenso confronto.





Uma vítima, Keslley Aphillen Nepomuceno de Mesquita, de 30 anos, foi socorrida ao Hospital Regional Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, Keslley era trabalhador e não possuía envolvimento com o crime.





Equipes do RAIO e do BEP/COTAR apreenderam duas motocicletas roubadas e um revólver calibre .38. Pelo menos dois suspeitos foram presos, enquanto outros ficaram feridos.





A Polícia Civil segue investigando a morte de Keslley e a disputa entre os grupos criminosos na região.





Sobral registra 68 homicídios dolosos no corrente ano!