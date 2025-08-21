Novo teste promete identificar autismo em 15 minutos pela análise dos olhos

Um exame recém-aprovado nos Estados Unidos promete identificar sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em apenas 15 minutos. A tecnologia acompanha os movimentos oculares de crianças pequenas enquanto assistem a vídeos, analisando padrões de atenção e resposta social.





A pesquisa é liderada pelo brasileiro Ami Klin, diretor de um dos principais centros de tratamento de autismo em Atlanta, e já está em uso desde agosto de 2023 em território norte-americano. O teste é aplicado em crianças entre 1 ano e 4 meses e 2 anos e meio.





No Brasil, a técnica ainda depende de aprovação da Anvisa para ser incorporada à prática clínica.









Cautela no diagnóstico





Atualmente, o diagnóstico do autismo é clínico: envolve observação direta da criança, entrevistas com familiares e aplicação de testes padronizados. Embora sinais possam ser percebidos a partir dos 18 meses, a avaliação se torna mais confiável após os 3 anos de idade.





Especialistas brasileiros ressaltam que, embora a inovação seja promissora, reduzir o diagnóstico a um único marcador biológico pode trazer riscos. O TEA é uma condição multifacetada, que envolve aspectos neurológicos, comportamentais e ambientais.

Autismo no Brasil e no mundo





De acordo com o IBGE, cerca de 2,4 milhões de brasileiros já receberam diagnóstico de TEA, número equivalente a pouco mais de 1% da população. Nos Estados Unidos, a estimativa é de que 1 em cada 31 crianças viva com o transtorno.





No Brasil, o atendimento pelo SUS é garantido pela Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, que hoje conta com 577 unidades espalhadas pelo país.





