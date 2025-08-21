ATENÇÃO! 137 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (21) EM SOBRAL

Faça seu agendamento AQUI

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Alinhador de direção 01

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 01

Atendente de lojas 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de escritório 02

Auxiliar de limpeza 02

Auxiliar de mecânico de autos 07

Auxiliar financeiro 01

Bombeiro hidráulico 10

Carpinteiro de obras 10

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 05

Cortador de roupas 01

Costureira de máquina overloque 01

Costureira de máquina reta 02

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações 10

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Encarregado de obras 01

Estoquista 04

Garçom 01

Impressor serigráfico 01

Lavador de roupas a maquina 02

Mecânico de auto em geral 02

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 03

Mecânico de motocicletas 01

Mecânico de motor a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Motofretista 01

Motorista entregador 01

Operador de tratores diversos 02

Operador de vendas (lojas) 01

Pedreiro 10

Recepcionista atendente 01

Recepcionista de consultório médico ou dentário 01

Representante comercial autônomo 01

Representante técnico de vendas 01

Supervisor comercial 01

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01

Supervisor de manutenção de veículos de carga 01

Supervisor de vendas comercial 02

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico mecânico 02

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor de serviços 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 01

Vendedor pracista 04

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 124

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de linha de produção 11

Recepcionista atendente 01

Total 13