ATENÇÃO! 137 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (21) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Alinhador de direção 01
Assistente administrativo 01
Assistente de vendas 01
Atendente de lojas 01
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de escritório 02
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de mecânico de autos 07
Auxiliar financeiro 01
Bombeiro hidráulico 10
Carpinteiro de obras 10
Chefe de serviços de saúde 01
Consultor de vendas 05
Cortador de roupas 01
Costureira de máquina overloque 01
Costureira de máquina reta 02
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações 10
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Encarregado de obras 01
Estoquista 04
Garçom 01
Impressor serigráfico 01
Lavador de roupas a maquina 02
Mecânico de auto em geral 02
Mecânico de automóveis e caminhões 05
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 03
Mecânico de motocicletas 01
Mecânico de motor a diesel 03
Mecânico eletricista de automóveis 01
Motofretista 01
Motorista entregador 01
Operador de tratores diversos 02
Operador de vendas (lojas) 01
Pedreiro 10
Recepcionista atendente 01
Recepcionista de consultório médico ou dentário 01
Representante comercial autônomo 01
Representante técnico de vendas 01
Supervisor comercial 01
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01
Supervisor de manutenção de veículos de carga 01
Supervisor de vendas comercial 02
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico mecânico 02
Vendedor de comércio varejista 01
Vendedor de serviços 01
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 01
Vendedor pracista 04
Vidraceiro colocador de vidros 01
Total 124
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de linha de produção 11
Recepcionista atendente 01
Total 13
