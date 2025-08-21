PMCE apreende armas, recupera veículos roubados e prende suspeitos após confronto no Residencial Caiçara, em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou, na noite dessa quarta-feira (20), uma operação integrada que resultou na apreensão de armas de fogo, na recuperação de veículos roubados e na prisão de suspeitos de envolvimento com grupos criminosos em Sobral. A ação foi conduzida por equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI/Cotar) e do 4º Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio).





As composições foram acionadas após relatos de confrontos entre grupos rivais no Residencial Caiçara. Durante a ação, os policiais do Cotar foram recebidos a tiros e revidaram à injusta agressão. No local, um indivíduo foi encontrado ferido ao lado de um revólver calibre .38. Ele foi socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.





Paralelamente, equipes do CPRaio avistaram quatro indivíduos em duas motocicletas circulando armados pela região. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos abandonaram os veículos e tentaram fugir a pé. Um adolescente de 15 anos foi apreendido em posse de um revólver calibre .38, enquanto outros dois homens foram capturados em uma área de mata, sendo que um deles apresentava lesão no quadril e precisou de atendimento médico antes de ser conduzido à delegacia.





Nas diligências, foram apreendidas armas, munições e um capacete, além de duas motocicletas com registro de roubo, que foram recuperadas e encaminhadas à Delegacia Regional de Sobral. Após consulta ao sistema policial, foi constatado que um dos suspeitos possuía mandado de prisão em aberto por roubo. Ele e outro envolvido permaneceram presos, enquanto o adolescente foi liberado na presença dos responsáveis e após os procedimentos cabíveis.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Sobral, onde foram lavrados os procedimentos com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento e no crime de receptação.





Assessoria de Comunicação da PMCE