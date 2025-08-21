MORAES AVISA: bancos que cumprirem Magnitsky por aqui podem ser punidos

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que os bancos brasileiros não podem aplicar automaticamente as sanções da Lei Magnitsky, impostas pelos Estados Unidos, sem decisão judicial no Brasil, sob risco de punições legais. A posição reforça a decisão do também ministro do STF Flávio Dino, que determinou que ordens estrangeiras só têm validade no País após homologação interna, o que gerou forte tensão no mercado financeiro. Em meio ao impasse, instituições perderam cerca de R$ 42 bilhões em valor de mercado, e dirigentes alertam para uma possível escalada da crise entre o sistema bancário, o Supremo e as pressões externas vindas dos EUA. (César Wagner)