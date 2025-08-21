CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Vice-secretário dos EUA manda recado a Moraes sobre 1ª Emenda

quinta-feira, agosto 21, 2025  Nenhum comentário

"Nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a Primeira Emenda", disse Christopher Landau

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou, nesta quarta-feira (20), que nenhum juiz brasileiro ou de outras Cortes estrangeiras têm poder para restringir a Primeira Emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão no país. A declaração faz referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

– Enquanto a Administração do presidente Donald Trump estiver no comando, indivíduos e empresas americanas podem ficar tranquilos, pois nenhum governo estrangeiro poderá censurar a liberdade de expressão de indivíduos e empresas americanas em território americano. Nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a Primeira Emenda. Ponto final – escreveu em sua conta na rede social X.

A declaração foi uma resposta a uma publicação da própria rede social, que acusa o ministro Alexandre de Moraes de ter emitido ordens sigilosas exigindo a remoção de contas de políticos, jornalistas e até mesmo de cidadãos norte-americanos. Segundo a empresa de Elon Musk, essas medidas resultaram em suspensões integrais, sem aviso prévio e sem possibilidade de recurso.

A fala de Landau ocorre em meio à crescente pressão do governo Trump contra Moraes. O magistrado foi incluído na lista de sanções da Lei Global Magnitsky, legislação que permite ao governo americano congelar ativos e aplicar restrições a indivíduos acusados de violações de direitos humanos.

(Pleno News)

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 