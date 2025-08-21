CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Mulher é assassinada a tiros dentro de residência em Groaíras; comunidade cobra mais segurança

quinta-feira, agosto 21, 2025

No início da tarde de quarta-feira, 20 de agosto de 2025, uma mulher identificada como Cristina Silva Rodrigues foi assassinada a tiros dentro de sua residência, no bairro Mutirão, em Groaíras, Ceará. Segundo informações, indivíduos encapuzados chegaram em uma motocicleta, invadiram a casa onde a vítima estava acompanhada da mãe e efetuaram os disparos.

A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar a motivação do crime e identificar os autores. A Perícia Forense foi acionada para realizar os trabalhos técnicos e a remoção do corpo.

O caso gera apreensão na comunidade, que volta a cobrar mais segurança diante da violência registrada na região.

