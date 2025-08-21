Jovem é morto a tiros em via pública, em Varjota

As informações preliminares indicam que o rapaz foi surpreendido pelos atiradores, que dispararam e logo em seguida fugiram.





Varjota registrou na tarde desta quarta-feira (20), mais um crime de homicídio, em plena via pública. Um jovem de aproximadamente 18 anos, identificado apenas por “Moreno do Ararinha”, foi morto a tiros enquanto caminhava pela rua Dr. Luís Saboia, no bairro Acampamento, a poucos metros do Hospital Municipal.





As informações preliminares indicam que o rapaz foi surpreendido pelos atiradores, que dispararam e logo em seguida fugiram.





A Polícia Militar resguarda a área e o corpo será levado para o núcleo da Pefoce em Sobral.





