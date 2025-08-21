CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Jovem é morto a tiros em via pública, em Varjota

quinta-feira, agosto 21, 2025  Nenhum comentário

As informações preliminares indicam que o rapaz foi surpreendido pelos atiradores, que dispararam e logo em seguida fugiram.

Varjota registrou na tarde desta quarta-feira (20), mais um crime de homicídio, em plena via pública. Um jovem de aproximadamente 18 anos, identificado apenas por “Moreno do Ararinha”, foi morto a tiros enquanto caminhava pela rua Dr. Luís Saboia, no bairro Acampamento, a poucos metros do Hospital Municipal.

As informações preliminares indicam que o rapaz foi surpreendido pelos atiradores, que dispararam e logo em seguida fugiram.

A Polícia Militar resguarda a área e o corpo será levado para o núcleo da Pefoce em Sobral.

A Voz Sta. Quitéria

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 