quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Homem é executado dentro de casa durante a madrugada, no distrito de Lisieux, em Santa Quitéria

quinta-feira, agosto 21, 2025

Após a execução, os criminosos teriam saído atirando para o alto e fugiram.
Um homem de 53 anos foi executado dentro de casa na madrugada desta terça-feira (19), por volta das 2h, no distrito de Lisieux, em Santa Quitéria.

Homens desconhecidos em uma moto chegaram na rua Belém, invadiram a residência de Antônio Valdecy Sousa Loiola, conhecido por Belgar e efetuaram vários disparos, principalmente na cabeça, indo a óbito na hora. Após a execução, os criminosos teriam saído atirando para o alto e fugiram.

O corpo foi levado para o núcleo da Perícia Forense em Canindé. Polícias Civil e Militar diligenciam desde o começo da manhã em busca de informações, que levem a autoria e motivação.

Valdecy possuía antecedentes criminais, tendo há algum tempo, desferido um golpe de faca em um policial no distrito de Taperuaba, em Sobral.

