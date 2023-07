Agronegócio de SP tem superávit de US$10 bilhões no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2023, o agronegócio de São Paulo registrou um superávit de US$ 10,04 bilhões, representando um crescimento de 6,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são de um levantamento realizado pelos pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.





As exportações cresceram 6,1%, alcançando US$ 12,63 bilhões, enquanto as importações cresceram 5,3%, totalizando US$ 2,59 bilhões.





Os principais compradores foram China (26%), com destaque para a soja e carne; União Europeia (sucos, sucroalcooleiro e café) e Estados Unidos (sucos e carne). O Estado se destacou em grupos de produtos como sucos (85,1%), produtos alimentícios diversos (73,6%), demais produtos de origem vegetal (65,2%), complexo sucroalcooleiro (61,8%) e plantas vivas e produtos de floricultura (58,7%).





Os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio do estado representaram 79% das vendas externas setoriais paulistas: complexo sucroalcooleiro com US$ 3,67 bilhões; complexo soja com US$ 2,51 bilhões; setor de carnes com US$ 1,51 bilhão; produtos florestais com US$ 1,31 bilhão; e o grupo de sucos com US$ 964,37 milhões.





