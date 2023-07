“Bandid0, comunista e comprado”, aos gritos Alexandre de Moraes é xingado em Roma

O ministro Alexandre de Moraes, foi alvo de ataques verbal e físico no aeroporto internacional de Roma, na Itália. O magistrado estava com sua família. O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou a respeito da agressão sofrida por Moraes. O incidente envolveu três brasileiros e ocorreu por volta das 18h45, na sexta-feira (14).





Andréia, uma das agressoras identificadas, disparou contra o ministro xingamentos como “bandido, comunista e comprado”. Juntando-se a ela, Roberto Mantovani Filho também proferiu ofensas e agrediu fisicamente o filho do ministro. Alex Zanatta foi identificado como o terceiro indivíduo que participou do ataque, proferindo palavras de baixo calão.





O ministro Moraes estava acompanhado de sua família no aeroporto, voltando da Universidade de Siena, onde deu uma palestra no Fórum Internacional de Direito. O episódio foi confirmado por fontes da Polícia Federal (PF) e do Ministério da Justiça. A PF abriu uma investigação sobre os três brasileiros, que, no entanto, não foram detidos. O Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), manifestou solidariedade a Moraes após o incidente.





Segundo o Estadão, o Supremo Tribunal Federal decidiu não se pronunciar sobre o caso.





(Hora Brasília)