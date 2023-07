Após retirar mulher e filha de apartamento em chamas, homem morre ao tentar salvar cachorro da família

Um homem morreu ao tentar salvar o cachorro de um incêndio no apartamento onde ele morava com a família no Anil, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de sábado (29). Hugo Sérgio tinha 30 anos, era estudante de educação física e fisioculturista. Ele trabalhava em uma academia de ginástica.





De acordo com testemunhas, ao perceber que o imóvel estava pegando fogo, ele correu para salvar a mulher e a filha. Após retirar as duas, ele voltou para pegar o cachorro da família, mas acabou ficando preso. Hugo não resistiu aos ferimentos.





As causas do incêndio são investigadas pela Polícia Civil, mas a suspeita é que tenha acontecido um curto-circuito em uma TV.





A mulher e a menina foram levadas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A esposa de Hugo Sérgio recebeu alta, mas a criança, que teve 70% do corpo queimado, segue internada em estado grave.





O cachorro também sobreviveu.

O corpo de Hugo foi sepultado na tarde de sábado (29) no Cemitério de Inhaúma. Parentes e amigos participaram da despedida e o definiram como um herói, por salvar a família das chamas. Mesmo abalada, a mulher de Hugo Sérgio compareceu ao enterro.





O estudante de Educação Física trabalhava em uma academia na Gardênia Azul e tinha paixão pelo fisiculturismo. Nas redes sociais, exibia o corpo em forma, a rotina de treinos e a paixão pela família.





