Bandido acusado de estuprar criança de 2 anos é capturado em Ipu pela Polícia Civil

A ação criminosa aconteceu em maio do ano passado.

Um trabalho da Polícia Civil (PC-CE) resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 27 anos, que estava sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A captura do suspeito aconteceu na cidade de Ipu. A ação criminosa aconteceu em maio do ano passado, no município de Meruoca.





Com o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) informando que um homem teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra o filho da sua ex-companheira, uma criança de dois anos de idade, a Delegacia Municipal de Massapê, que responde pela cidade de Meruoca, deu início aos trabalhos investigativos.





Conforme o levantamento das informações, a unidade policial identificou o suspeito e representou pela sua prisão ao Poder Judiciário. O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Meruoca.





Após o crime, o suspeito ainda se apresentou na delegacia na tentativa de negar as acusações, porém, o homem se evadiu da cidade e encontrava-se foragido da Justiça desde a época do crime.





De acordo com o andamento das investigações, os policiais civis da Delegacia Municipal de Massapê, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), identificaram que o suspeito estaria localizado na cidade de Ipu. As equipes foram a campo e capturaram o alvo das investigações.





O suspeito, que não terá a identidade revelada para preservar a identidade da vítima, foi conduzido para a unidade da Polícia Civil em Massapê, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos, o homem foi encaminhado para uma unidade prisional e colocado à disposição da Justiça.





Fonte: Polícia Civil Ceará/Chico Nildo