COVARDIA! Avô é preso suspeito de estuprar cinco netas

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar cinco netas menores de idade em Valparaiso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no sábado (29/7).





Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o criminoso aproveitava momentos em que estava sozinho com as netas, com idades entre 6 e 15 anos, para violentá-las. Ele também as manipulava, dizendo que tudo não “passava de uma brincadeira” e que elas não deveriam comentar o que teria acontecido com familiares ou amigos.





Após denúncia, o homem, que não teve a identidade revelada, fugiu da região onde morava, mas logo foi localizado e detido por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Valparaíso (Deam).





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, agora, segue à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável.





(Metropoles)