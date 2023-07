É isso que acontece quando você usa celular no banheiro

Usar o celular no banheiro pode parecer uma forma inofensiva de passar o tempo, mas, na verdade, essa prática pode te colocar em risco de desenvolver hemorroidas, segundo especialistas.





A permanência prolongada no vaso sanitário pode aumentar as chances de desenvolver essa condição dolorosa e, em casos mais graves, até mesmo levar a um prolapso retal.





O que são hemorroidas?





As hemorroidas são protuberâncias que se formam dentro ou ao redor do ânus devido ao aumento dos vasos sanguíneos.





Elas podem ser externas ou internas. Quando externas, são semelhantes às varizes ou a pelotas de sangue e são visíveis na borda do ânus. Quando internas, ficam localizadas acima do esfíncter anal e causam sintomas mais agudos.





Como usar o celular no banheiro pode causar hemorroidas





Sentar no vaso sanitário por um longo período, especialmente em um assento duro, pode causar pressão no tecido hemorroidário, contribuindo para a inflamação e o inchaço das veias ao redor do reto e do ânus, potencialmente levando ao desenvolvimento de hemorroidas.





O formato do assento do vaso sanitário exerce pressão adicional nessas áreas, aumentando o risco.





Além disso, ficar sentado por muito tempo no banheiro com o celular pode aumentar a probabilidade de prolapso retal, uma condição em que partes do intestino se projetam para fora do ânus.





Um estudo publicado na National Library of Medicine, realizado pela Universidade Yuzuncu Yl, na Turquia, estudou o mesmo assunto e, de acordo com os investigadores, o uso de celular no sanitário leva ao esforço durante a defecação.





Pois, ao analisar cerca de 100 pacientes com e sem hemorroida, entre 16 e 65 anos, durante sete meses, os estudiosos viram que as pessoas que costumam levar o celular para o banheiro, acabam por continuar fazendo força para evacuar mesmo quando já não é necessário. Isso é o que pode dilatar os vasos sanguíneos das veias do reto, levando ao surgimento das hemorroidas.





Como evitar?





Para reduzir os riscos de desenvolver hemorroidas, é aconselhável adotar hábitos mais saudáveis no banheiro, como:

Limite o tempo: evite passar longos períodos sentado no vaso sanitário. Recomenda-se limitar a permanência a cerca de dez minutos por sessão para evitar o acúmulo de sangue nas veias retais.

Evite usar o celular: além dos riscos de hemorroidas, usar o telefone no banheiro é anti-higiênico e pode expor o aparelho a bactérias e germes. Evite levá-lo ao banheiro para reduzir o risco de contaminação.





Tratamento adequado: caso apresente sintomas de hemorroidas, procure um profissional de saúde para avaliação e tratamento adequado.





Sintomas da hemorroidas





Conforme o Ministério da Saúde, os sintomas de hemorroidas incluem:





coceira provocada por inchaço das veias;

sangramento resultante do rompimento das veias anais;

dor ou ardor durante ou após a evacuação;

saliência palpável no ânus.

Outros fatores de risco





Outros fatores de risco podem aumentar a probabilidade de desenvolver hemorroidas, como:





constipação crônica e esforço excessivo durante a evacuação;

gravidez;

obesidade;

sedentarismo;

dieta pobre em fibras;

casos de hemorroidas na família também podem indicar predisposição para desenvolver a doença.

Tratamento





O tratamento para hemorroidas pode incluir o uso de cremes tópicos e supositórios contendo hidrocortisona ou hamamélis para aliviar a dor e o inchaço.





Aumentar a ingestão de água e fibras, melhorar os hábitos de higiene no banheiro e tomar banhos de assento também podem proporcionar alívio.





Em casos mais graves, procedimentos médicos, como a hemorroidectomia, podem ser necessários. No entanto, cada caso deve ser avaliado individualmente por um profissional de saúde.





