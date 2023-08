JOVEM QUE ESTUDOU EM CASA SEM INTERNET É APROVADO EM MEDICINA NA UFPI

Antônio Apolinário Sousa, de 20 anos, residente do município de São Luís do Piauí, a 306 km de Teresina, conquistou a tão sonhada vaga no curso de medicina na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Sem internet em casa, o filho de agricultores precisava ir até a casa de um familiar para assistir às aulas.





Ao g1, o jovem relatou que enfrentou obstáculos até a sua aprovação, já que não tinha internet na própria residência ou recursos para arcar com um curso preparatório.





“Quando eu não tinha internet na minha residência, ia para a casa do meu tio e estudava na parte da noite, a partir das 19h. Como não podia arcar com cursinhos, eu estudava pelo YouTube e depois respondia questões sobre os conteúdos que tinha visto”, explicou Antônio.





Segundo o estudante, as revisões do Pré-Enem Seduc e a oportunidade de tornar-se monitor e corretor de redações do projeto foram de extrema importância para a sua aprovação.





Antônio citou os pais como pilares essências durante o período de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).





“Meus pais sempre me apoiaram e me incentivaram a estudar. Eles sempre tiveram o sonho de ter um filho médico. Com fé em Deus, serei o primeiro médico da família para poder ajudar eles”, contou.





O novo estudante de medicina afirmou que pretende atuar em sua cidade natal e em Picos, quando concluir a formação.





