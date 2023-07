Cirurgia de Lula no quadril tem fila com 8 mil pessoas no SUS

Mais de 8 mil pessoas, distribuídas em 16 estados brasileiros, aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) pela artroplastia de quadril, mesma cirurgia pela qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá ser submetido daqui a dois meses. O tempo de espera gira em torno de cinco anos, podendo ser até mais longo.





Os dados, repassados pelas unidades federativas, constam em relatório do Ministério da Saúde e foram condensados pelo jornal Folha de S.Paulo. O número exato de cidadãos aguardando pela cirurgia é de 8.348.





Os estados são Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins.





O Rio Grande do Sul lidera a lista com o maior número de pacientes na fila: 3.684. O estados ausentes da lista não incluíram artroplastia de quadril na relação de cirurgias prioritárias a serem contempladas no Programa Nacional de Redução de Filas. O Ministério da Saúde destina R$ 200 milhões para financiar o programa.





A artroplastia do quadril consiste em substituir a articulação do quadril “doente” por uma articulação artificial, conhecida como prótese. A articulação desgastada é substituída por componentes metálicos e plásticos, compondo um novo quadril.





No último dia 26 de julho, Lula foi submetido a uma denervação percutânea no quadril direito, numa tentativa de aliviar as dores até que a artroplastia aconteça, em outubro. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília (DF).