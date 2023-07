DESCASO: cano estourado desperdiça água potável nos Terrenos Novos há três dias

De acordo com uma moradora, há três dias que o cano de aproximadamente 400mm está quebrado.









Dona Liduína Gomes, também moradora da mesma rua disse que um carro caiu no buraco onde o cano está exposto. “Está com três dias que vaza água e na madrugada de quarta-feira (26) para quinta-feira (27), o volume de aumentou e agora diminuiu porque a caixa d´água está secando. A água está indo por baixo do calçamento e está levando tudo. É água demais que está indo para o outro lado, na próxima rua”, disse Dona Liduína.





Segundo os moradores o vazamento começou por baixo do piso intertravado levando toda areia da base que causou a fundamento dos tijolos em boa parte da rua. O volume de água desperdiçada assustou os moradores que disseram que a parte mais alta da rua está sem água na torneira.





Os residentes disseram ainda que entraram em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae), no primeiro dia que o problema começou, mas não tinham tido resposta do órgão. Depois que a reportagem foi ao ar, os moradores informaram que o Saae foi até ao local para consertar o cano.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do Saae, mas não teve resposta.





(Sistema Paraíso)