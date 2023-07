FIM DOS TEMPOS: presos suspeitos de estupro em Itarema são tio, irmão e avô das vítimas

Eles foram presos e colocados à disposição da Justiça. Essa é a segunda fase da ofensiva policial.

Três homens, com idades entre 35 e 63 anos, suspeitos de estupro de vulnerável foram presos em Itarema, município a 210,6 km km de Fortaleza. Eles eram tio, irmão e avô das respectivas vítimas, que tinham entre três e 16 anos.





A ação das polícias civil e militar cumpriu os três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Itarema e Amontada, durante os quais um celular, que deve subsidiar novas investigações, foi apreendido.





Os casos vêm sendo investigados pela Delegacia Municipal de Itarema, com apoio da Delegacia Regional de Acaraú, do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).





As investigações demonstraram que os homens teriam usado da proximidade com as vítimas para cometer os crimes. Os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.





Estupro de vulnerável: 9 suspeitos foram presos em Itarema

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), essa é a segunda fase da ofensiva policial na região. Outros seis homens também foram presos suspeitos de estupro de vulnerável de crianças entre três e 13 anos de idade em Itarema, no último dia 4 de julho.





Eles eram padastros, tio, professor e cônjuge de suas vítimas. Somente uma das pessoas presas no último dia 4 não tinha vínculo com a vítima.





Fonte: SSPDS