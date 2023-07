Diretor de instituição de ensino é preso suspeito de estuprar adolescente de 15 anos no Ceará

O diretor de uma instituição de ensino em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso nesta terça-feira (4), por suspeita de estuprar um adolescente de 15 anos dentro do estabelecimento.





O homem de 49 anos, que não teve a identidade informada, foi capturado no Bairro Aldeota, em Fortaleza. Dois notebooks e um aparelho celular foram apreendidos, e a polícia encontrou imagens de pornografia infantojuvenil armazenadas em um dos eletrônicos.





Segundo a Polícia Civil, em abril deste ano, policiais civis da Delegacia Metropolitana de Caucaia tomaram conhecimento sobre a denúncia contra o diretor. Conforme a investigação, o crime ocorreu dentro da unidade de ensino, quando a vítima teria ido até a sala do suspeito para obter informações sobre um curso no estabelecimento.





O suspeito e o material apreendido foram levados para a delegacia. A polícia segue com as investigações no intuito de identificar o envolvimento do diretor em outros crimes.





