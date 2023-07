É DE PARTIR O CORAÇÃO! Cadela acompanha velório do tutor morto em acidente e comove amigos e familiares

A imagem de uma cadelinha acompanhando o velório do tutor, morto em um acidente de moto, comoveu as pessoas que foram dar o último adeus a Luan Rodrigues Freitas, 21 anos, morto em acidente de moto em Crateús, no interior do Ceará.





Luan Rodrigues viajava na sexta-feira (21) na CE-187, que liga Crateús a Novo Oriente, quando se envolveu em um acidente. O corpo dele foi encontrado na manhã do dia seguinte. As causas do acidente ainda são apuradas.





A vítima do acidente era atleta amador de futebol e bastante conhecido na região. O velório reuniu dezenas de jogadores, além de amigos e familiares, na localidade de Lagoa das Pedras.





Durante toda a despedida, na residência do jogador, a cadela permaneceu ao lado do caixão de Luan. “O amor de um animal é o mais puro e verdadeiro que existe”, comentou um amigo de Luan. A imagem foi compartilhada em redes sociais e também comoveu quem viu a imagem.





Por Ridyele Oliveira