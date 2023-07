São Paulo é o Estado com mais armas legais e menos mortes violentas

Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta semana, revela que São Paulo, Estado com maior número de armas de fogo registradas, é, também, a unidade da federação com menor índice de morte violenta intencional por 100 mil habitantes. Em 2021, eram 194.331 registros de armas de fogo ativos, o número subiu para 283.460 em 2022. A taxa de mortes violentas intencionais passou para 8,4. É a menor do Brasil.





Segue a lista





O 2º com menor indicador de mortes violentas é Santa Catarina, 9,1; é o 4º estado com maior número de armas registradas 106.605.





Fecha o ranking





Em 3º lugar com melhor taxa de mortes está o DF, oitavo mais armado. MG, o terceiro mais armado, é o 4º com menos mortes.









Gaúchos bem na fita





O 2º estado com maior registro de armas é o Rio Grande do Sul. Fica com a sexta melhor taxa de mortes violentas: 19,8.





A outra ponta





O Amapá é o Estado com menos armas legais, 4.989. Mas, revelam os dados, é aquele com a maior taxa de mortes violentas intencionais, 50,6.





Cláudio Humberto, Diário do Poder