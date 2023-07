Homem é indiciado por usar foto de mulher cearense em site de prostituição

Um homem de 26 anos foi indiciado pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (3), por falsa identidade e difamação após criar perfis falsos na internet com fotos de uma moradora de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.





O suspeito, natural do município de Parambu, no interior do Ceará, utilizava as redes sociais para se passar pela vítima e compartilhar conteúdo sexual usando a imagem da mulher.





Conforme a Polícia Civil, em novembro de 2022 a mulher procurou uma delegacia e relatou aos agentes que vinha sendo alvo dos crimes desde 2020. Alguém utilizava imagens dela para criar páginas falsas em redes sociais em um site de prostituição.





A partir das denúncias encaminhadas às plataformas as páginas de conteúdo sexual eram removidas, porém, outras surgiam em seguida. Além disso, se tornaram frequentes as importunações no número pessoal da vítima e até um relacionamento amoroso chegou ao fim.





Após registrar um boletim de ocorrência, a vítima procurou a Delegacia de Repressão de Crimes Cibernéticos, que passou a rastrear os perfis falsos, solicitando informações às plataformas e ao site, até chegar ao número de um aparelho celular utilizado pelo suspeito.





O homem foi interrogado na Delegacia Municipal de Parambu e em depoimento relatou que o objetivo de utilizar as fotos da vítima era atrair um grande número de seguidores.





A delegacia especializada segue com as investigações para tentar identificar se outras vítimas estariam na mira do suspeito e se ele obteve vantagens financeiras em decorrência dos crimes contra a mulher que denunciou o caso.





