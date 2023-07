SOBRAL-CE: Poluição dos mananciais sobralenses comprovam o abandono das ETEs

Apesar da Prefeitura negar a situação das ETEs, as provas são contundentes e a poluição é explícita para qualquer pessoa que visite os mananciais sobralenses.





As inúmeras matérias publicadas pelo Sistema Paraíso feitas por denúncias através do canal ‘Chama Paraíso’, mostram a situação de poluição do Rio Acaraú, Riacho Mucambinho, Lagoa da Fazenda, Riacho Pajeú, entre outros, devido aos vários pontos de esgotos a céu aberto caindo nestas fontes de água potável do município.





O abandono das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), denunciado ao Mistério Público de Sobral, pelo jornalista Paulo Porfírio, justifica a explícita poluição destes mananciais.





O conteúdo das matérias publicadas desmentem o prefeito Ivo Gomes que não admite o abandono das estações, apesar das provas contundentes apresentadas ao Ministério Público que, atendendo a denúncia, visitou sete ETEs, dia 21 de junho.





O não funcionamento destes esquipamentos faz com que os detritos dos esgotos sigam para outro rumo e, através de denúncias da população e de reportagens investigativas, foi comprovado que muitos esgotos estão indo principalmente para o Rio Acaraú.





Moradores do distrito de Jaibaras, também, denunciam que no açude Ayres de Sousa, a situação é a mesma.





Por Edwalcyr Santos