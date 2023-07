Jovem está internada em estado grave após batida entre carro e moto em Santa Quitéria

Permanece internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a jovem de 19 anos que sofreu um acidente no começo da manhã de domingo (02/07), no cruzamento da avenida Cel. Manoel Alves com rua Senador Paula, no centro de Santa Quitéria.





Ana Carolina Vieira de Sousa, residente no bairro Cohab, sofreu um traumatismo intracraniano, de acordo com a unidade, estando na UTI e sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional.





A vítima estava em uma moto Honda Biz, quando foi colhida por um Fiat Palio e arremessada para a calçada, com uma forte pancada.





No local do fato, ela recebeu atendimento médico, inclusive da própria prefeita Lígia Protásio, que passava na hora e ajudou a prestar socorro, tendo sido encaminhada para o Hospital Municipal e depois transferida via SAMU.





