Pedreiro cai em obra e aguarda ambulância por duas horas

Um pedreiro se machucou ao cair de andaimes em obra no Bairro João XXIII, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (4). Francisco Gomes dos Santos Filho aguardou por duas horas até receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto recebia apoio de colegas.





Segundo proprietário da residência onde o pedreiro fazia o serviço, ele trabalhava quando desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de seis metros. O Samu foi chamado e, de acordo com testemunhas, foi informado que não havia ambulância disponível no momento.





Após a espera, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o serviço de atendimento ao pedreiro está em andamento. Na semana passada, um acidente similar deixou dois trabalhadores feridos no Bairro Meireles, também em Fortaleza.





Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes da corporação e ambulâncias do Samu foram enviadas ao local para socorrer as vítimas. Um dos trabalhadores, de 55 anos, teve fraturas no fêmur, nas duas pernas. Já o outro, de 57 anos, fraturou o tornozelo. Eles foram levados ao Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF).





g1 Ceará