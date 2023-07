Motorista de app faz cobrança abusiva e xinga clientes

O motorista que ameaçou passageiros do aplicativo de transporte Uber em Fortaleza também afirmou nas conversas com os passageiros que “tinha mais dinheiro” que eles e, em mais de um momento, se referiu aos usuários do app como “lisos”, gíria usada para designar uma pessoa sem dinheiro.



O motorista, identificado como Valdenor, dirigia um veículo modelo Volkswagen Gol e, após aceitar as corridas, cobrava um valor até três vezes superior ao que aparecia no aplicativo. Em um dos casos, a corrida saía por R$ 16, conforme o aplicativo, mas Valdenor quis cobrar R$ 40. O g1 não conseguiu localizar o motorista para comentar sobre o caso.

O condutor xingou e até ameaçou passageiros na madrugada de sábado para domingo (2) no bairro Meireles, em Fortaleza. Os passageiros denunciaram o comportamento do homem nas redes sociais.

Em nota, a Uber afirmou que “considera inaceitável qualquer tipo de violência” e que o comportamento do motorista "configura uma violação aos termos de uso da plataforma”. A empresa também afirmou que o motorista teve sua conta desativada.

Segundo seu perfil no app, Valdenor estava rodando na plataforma da Uber há pelo menos um mês. Sua nota no app era 4,82 e ele tinha 100 viagens com 5 estrelas.

g1 Ceará