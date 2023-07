Jovem morre após sofrer descarga elétrica em festa no Parque de Exposição de Santa Quitéria

Uma tragédia marcou o final da festa de encerramento da 30ª Exposição Agropecuária de Santa Quitéria, já no começo da manhã deste domingo (02/07), no Parque Joaquim Mesquita Martins, com a morte de uma jovem eletrocutada.

Maria Letícia da Silva Regino, 25, residente no centro, estava na área destinada como front, quando tocou com as mãos numa grade/disciplinador, que estava eletrificado. Imediatamente, a vítima sofreu a descarga elétrica e acabou caindo momentos depois.





Ainda não se sabe de onde partiu a condução elétrica que provocou o contato da grade e do próprio fato.





Letícia foi socorrida rapidamente por amigos e por bombeiros civis que estavam no local, tendo sido encaminhada ao Hospital Municipal. Lá na unidade, ainda passou por várias tentativas de reanimação, porém não resistiu e morreu.





O corpo dela não chegou a ser levado para Perícia Forense. O fato provocou muito abalo e comoção em toda a cidade, inclusive tendo levado dezenas de pessoas ao hospital, no momento em que foi socorrida.





