VIATURA DA PM É ALVEJADA A TIROS DURANTE PATRULHAMENTO EM FORTALEZA

Uma viatura da Polícia Militar do Ceará foi atingida por vários disparos de arma de fogo durante patrulhamento em Fortaleza, neste domingo, 2, no bairro Palmeiras. Sete projéteis acertaram o veículo, mas nenhum policial ficou ferido. Um suspeito foi preso com uma pistola e munições. As autoridades continuam as investigações para identificar e prender outros envolvidos no ataque, bem como, entender a motivação.





Via Blog César Wagner

Imagem G1