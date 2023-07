A professora indígena Maria Gerlene Silva Oliveira, do Povo Kanindé, de 34 anos e um homem de 48 anos foram encontrados mortos em uma residência na cidade de Aratuba, no interior do Ceará. A Polícia Civil está investigando o caso como um possível feminicídio, seguido de suicídio. A Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará e a Articulação de Mulheres Indígenas do Ceará lamentaram a morte da professora.





Foto O Povo