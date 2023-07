Cid e Ciro Gomes racham no Ceará: “Traição”

Em uma disputa acalorada pelo comando do PDT no Ceará, os irmãos Cid e Ciro Gomes estão vivendo um racha político desde a eleição do ano passado. A relação conturbada entre eles ganhou destaque recentemente, quando ambos apoiaram candidatos opostos para o governo do estado.





O senador Cid Gomes decidiu rebater os lamentos expressos por Ciro Gomes nos últimos dias. Segundo Cid, não houve traição, pois traição é algo que se faz sem avisar. Em entrevista à Folha, ele declarou: “Eu avisei que não me manifestaria sobre a eleição estadual. Agora Ciro fica aí falando de facada.”





Durante uma entrevista concedida à imprensa cearense, Ciro Gomes desabafou, afirmando que a “faca ainda está ardendo muito nas suas costas” e que vai “morrer com a dor” do rompimento com seu irmão.





A eleição passada foi o ponto de ruptura entre os irmãos, que antes desfrutavam de uma parceria política sólida. Cada um escolheu um candidato diferente para apoiar, o que gerou atritos e desentendimentos dentro do PDT no estado do Ceará.





A briga entre Cid e Ciro Gomes tem atraído a atenção da imprensa e dos eleitores cearenses, que acompanham com interesse os desdobramentos dessa disputa familiar que se estende para o âmbito político. Ambos são figuras conhecidas no cenário político nacional e suas divergências estão sendo discutidas e analisadas pela população.





Enquanto Cid Gomes argumenta que não houve traição por ter avisado previamente sobre sua neutralidade na eleição estadual, Ciro Gomes expressa a mágoa causada pelo rompimento com seu irmão e aprofunda as feridas ao falar sobre a faca cravada em suas costas.





Resta agora saber como esse racha político afetará o futuro do PDT no Ceará e como os eleitores reagirão a essa divisão familiar no campo político. A disputa entre os irmãos Gomes promete ser um dos assuntos mais debatidos no estado nos próximos tempos, à medida que os desdobramentos dessa briga se desenrolam.





Foto: Fabiane de Paula, Thiago Gadelha/Diário do Nordeste