LAMENTÁVEL! Corpo do Jaibarense desaparecido é encontrado em matagal no Jaibaras

O homem estava desaparecido desde a última quinta-feira (12)





O corpo de um homem identificado como Geovane Machado Bezerra, 46, conhecido por ‘Vagalume’ foi encontrado em um matagal próximo ao bairro Alto Alegre do distrito de Jaibaras, distante da sede, Sobral, 21 quilômetros. De acordo com informações Geovane estava desaparecido desde sexta-feira (14).





O corpo, que já estava em estado de decomposição, foi localizado por um drone manuseado por uma equipe que fazia buscas na região e avistaram a presença de muitos urubus em um local chamado pelos moradores do distrito de ‘pedrona’, na saída do bairro Alto Alegre para a localidade de Ipueirinha.





Segundo os moradores, Vagalume, que era natural de Jaibaras, residente da rua Do Açude, teria sido visto andando às margens das estradas que ligam o distrito a outras localidades. Geovane Bezerra era muito conhecido na região por ter trabalhado muito tempo em comércio. Através do trabalho da Perícia Forense será possível descobrir a causa da morte.





De acordo com informações obitidas pelo repórter Chico Nildo do Sistema Paraíso de Comunicação, com este achado de cadáver, já o sexto corpo que deu entrada no Instituro Médico Legal de Sobral desde sexta-feira à noite.





Com informações de Edwalcyr Santos

Foto Setor 3 News