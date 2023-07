ACUSADO DE FEMINICÍDIO EM COREAÚ/CE É PRESO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Civil de São Paulo resultou, no final da tarde do dia 13 de julho do corrente ano, no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de Dione Pereira da Silva. Este estava foragido da justiça cearense desde o ano de 2021 por suspeita de prática de crime de feminicídio contra uma ex-companheira.





O crime aconteceu no dia 12/12/2021, por volta das 20:50, na Rodovia CE 364, nas proximidades do bairro Alto do Limoeiro, Coreaú-CE. A vítima e uma amiga estavam se deslocando em uma motocicleta do bairro Alto do Limoeiro para o centro da cidade de Coreaú-CE, onde iriam a uma pizzaria, quando na Rodovia CE 364, nas proximidades do açude, foram alcançadas por Dione Pereira da Silva, que já chegou atirando nas vítimas. O infrator, que também trafegava em uma motocicleta, após os disparos, fugiu no sentido no bairro Alto do Limoeiro.





O crime foi investigado pela Delegacia Municipal de Coreaú-CE, que representou pela prisão preventiva do suspeito, tendo a justiça decretado a prisão de Dione Pereira da Silva. Policiais Civis de Coreaú tentaram cumprir o referido mandado de prisão, porém Dione Pereira não foi localizado.





Somente após um trabalho de inteligência entre as Delegacias de Coreaú-CE e de Sertãozinho-SP foi que chegou-se a descobrir o paradeiro do foragido Dione Pereira da Silva, o qual foi capturado por Policiais Civis da Delegacia de Sertãozinho-SP, no final da tarde do dia 13 de julho de 2023.