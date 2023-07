Lula critica violência contra quem entra na padaria para “roubar um pãozinho”; Veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (21) um conjunto de medidas para fortalecer a segurança pública do país. As ações foram apresentadas durante uma cerimônia no Palácio do Planalto e fazem parte do Programa de Ação na Segurança (PAS).





Durante seu discurso, Lula defendeu a garantia de comida para “os filhos de milhões de brasileiros” e criticou a violência sofrida por aqueles que entram em padarias para “roubar um pãozinho”.





“Quisera Deus poder garantir um prato de comida todo o santo dia para os filhos de milhões de brasileiros, que muitas vezes são presos e violentados porque entraram em uma padaria e roubaram um pãozinho”, disse Lula. “Muitas vezes entram em uma farmácia e pegam um remédio que possivelmente estavam precisando.”

Lula critica violência contra quem entra na padaria para "roubar um pãozinho". pic.twitter.com/JvhFSNeg36 — MarioFrias (@mfriasoficial) July 21, 2023